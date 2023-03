"The Big Lebowski": 25jähriges Jubiläum für den Kultfilm

Es gibt nicht zu viele Schimpfwörter

Es gibt nur wenige Spielfilme, in denen das Wort "F***" so häufig vorkommt, wie in "The Big Lebowski". Rund 260 Mal fällt der Begriff in dem 117 Minuten langen Streifen. Das wird nur von wenigen Produktionen getoppt - so kommt Martin Scorseses (80) "The Wolf of Wall Street" auf unglaubliche 506 Mal. Wer glaubt, dass manche Schimpfwörter sich im Affekt in den Film gemogelt haben, der irrt. Den Hauptdarsteller Jeff Bridges gestand, dass es keine großen Improvisationen in den Dialogen gab. "Das stand alles auf den Seiten", erklärte er im Interview mit GQ. "Jedes 'F***' und jedes 'Mann'. Es sollte an der richtigen Stelle stehen, es war wie Musik."