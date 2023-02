Ich habe zum ersten Mal "Und täglich grüßt das Murmeltier" geguckt

Zeitschleifen-Konzept perfektioniert

Wenn ich an eine Produktion denke, in der eine Figur einen Tag immer und immer wieder erlebt, dann kommt mir Staffel 3, Folge 11 von "Supernatural" in den Sinn – und schon der Titel "Und täglich grüßt ..." zeigt, dass es sich eindeutig um eine Hommage an den Film mit Bill Murray handelt. So richtig bewusst wurde mir das erst jetzt. An Deans "Rise and Shine", ein direktes Zitat aus dem Zeitschleifen-Film, erinnere ich mich noch heute. Das beweist einmal mehr, wie sehr "Groundhog Day" Kult und stets noch Teil der Popkultur ist und es wohl auch immer bleiben wird. Das ist eine außerordentliche Leistung, die es erst einmal nachzumachen gilt.

Das Einzige, was ich vor dem Schauen von "Und täglich grüßt das Murmeltier" wusste, war, dass im Zentrum des Films eine Zeitschleife steht. Da die Komödie auch heute noch in aller Munde ist, war mir bewusst, dass einem hier etwas geboten werden musste, dass dieses Ansehen rechtfertigt. Bei "Und täglich grüßt das Murmeltier" konnte es sich also nicht um einen 08/15-Zeitschleifen-Film handeln und das ist die Komödie bei weitem nicht.