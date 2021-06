Die Film-Highlights 2021 im Überblick

Filmbeginn ist meist um 21.15 Uhr, die genauen Spielzeiten der einzelnen Produktionen stehen jeweils im Programm.

OPER:

"La Traviata" aus der Wiener Staatsoper (Giuseppe Verdi): 7. Juli

"Carmen" aus der Wiener Staatsoper (Georges Bizet): 3. August

"Cosi fan tutte" von den Salzburger Festspielen (Wolfgang Amadeus Mozart): 18. August

"Madama Butterfly" (Giacomo Puccini): 27. August

"Il Trovatore" aus der Arena di Verona (Giuseppe Verdi): 4. September

POP:

"David Bowie – Serious Moonlight": 15. Juli

"Alicia Keys Plays Baloise Session": 11. Juli und 14. August

"Avicii Tribute Concert": 22. Juli

"Shakira – Oral Fixation Tour": 29. Juli und 26. August

"Anastacia – Live At Last": 4. Juli und 12. August