Filmgarten: Arthausperlen jetzt auch zum Streamen

In ihrer Doku „Was uns bindet“ gibt uns Ivette Löcker einen intimen Einblick in ihr Familienleben und erreicht dabei einen Grad an Authentizität, der im gängigen Kino selten zu finden ist. Keine Schauspieler der Welt könnten das Auseinanderleben zweier Menschen so berührend darstellen und kein Drehbuchautor solche Nuancen in den Dialogen kreieren, wie es Löckers Eltern tun. Als Tochter dieser unglücklichen Ehe ist Löcker die einzige Regisseurin, die diesen Film machen konnte. Mit kritischer Empathie sucht sie nach den Gemeinsamkeiten ihrer Eltern und scheut dabei keine unangenehmen Fragen. Ohne falsches Pathos blickt sie auf die einsame Zweisamkeit zweier beeindruckender Persönlichkeiten.

Die Liebhaberin

Mit seinem Debütfilm "Parabellum" machte Lukas Valenta Rinner das erste Mal auf sich aufmerksam. Sein neuer Film "Die Liebhaberin" ist erzählerisch eines der spannendsten und mutigsten österreichischen Filme der letzten Jahre und konnte Kritiker weltweit auf Festivals überzeugen. Die Geschichte einer argentinischen Putzfrau ist formal anspruchsvoll und visuell raffiniert umgesetzt.