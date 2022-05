Filmpreis 2022: Das sind die Nominierten!

Zum 12. Mal werden heuer mit dem Österreichischen Filmpreis die besten Leistungen der heimischen Filmbranche gewürdigt. Die Verleihung findet am 30. Juni in Grafenegg statt, Regisseurin und Drehbuchautorin Clara Stern zeichnet für die Inszenierung der Gala verantwortlich. Als Favoriten gehen mit "Fuchs im Baus" sowie "Große Freiheit" zwei Gefängnisfilme mit je zehn Gewinnchancen ins Rennen. Nachfolgend die Nominierungen in den insgesamt 16 Kategorien:

DIE FILME MIT DEN MEISTEN NOMINIERUNGEN

Nominierungen Titel 10 "Fuchs im Bau" "Große Freiheit" 6 "Hinterland" "Schachnovelle" 5 "Moneyboys" 2 "1 Verabredung im Herbst" "Klammer - Chasing the Line"