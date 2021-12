Flop-10: Diese Filme haben uns 2021 schwer enttäuscht

7."The Army of Thieves"

Wenn Matthias Schweighöfer unter Eigenregie als introvertierter Tresorknacker durch ganz Europa reist, um die kniffeligsten Safes aufzukriegen, versteht sich das als völlig überflüssiges Prequel zu Zack Snyders "Army of the Dead". Zombies bekommen wir hier nur in kurzen Traum-Sequenzen zu sehen, die dann halbherzig als Blicke in die Zukunft interpretiert werden. Da kann man nur mit der Hauptfigur "Schluck" sagen.

"The Army of Thieves" ist derzeit auf Netflix verfügbar.