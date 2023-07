Alte und neue Stars

So gut wie alle liebgewonnenen Darsteller:innen aus der ersten Staffel kehren auch nun wieder zurück. Mit dabei sind erneut Jared Harris ("The Crown") als Dr. Hari Seldon, Lee Pace ("Guardians of the Galaxy") als Brother Day, Leah Harvey ("Les Misérables") als Salvor Hardin und Lou Llobell ("Voyagers") als Gaal Dornick freuen.

Bei den neuen Figuren dürfen wir uns auf Dimitri Leonidas ("Doctor Who") und Ben Daniels ("Rogue One: A Star Wars Story") als Händler Hober Mallow und General Bel Riose freuen. Aber auch Isabella Laughland ("Harry Potter und der Halbblutprinz"), Kulvinder Ghir ("Blinded by the Light") und Ella-Rae Smith ("Ich schweige für dich") gehören zu den Neuzugängen.