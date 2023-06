Helden aus der zweiten Reihe

Man stelle sich nur vor, bei "Raumschiff Enterprise" wären zu Beginn einer Episode Captain Picard, Data, Commander Riker und die komplette weitere "Das nächste Jahrhundert"-Brückenbesatzung ins All gesogen worden - und Fähnrich Wesley Crusher müsste plötzlich den Kampf gegen die Romulaner und Borg anführen.

Mit dieser Prämisse geht "The Ark" an den Start, wenn auch mit einem großen Unterschied: "Der Gegenspieler in unserer Serie ist das All selbst", so Devlin. "Das Weltall versucht permanent, dich umzubringen. Nicht absichtlich, sondern durch seine bloße Existenz."

Hier tritt "The Ark" in die Tradition solcher Katastrophenfilme wie dem Sci-Fi-Film "Der Marsianer" oder dem auf wahren Begebenheiten beruhenden "Apollo 13". Statt sich aber wie in diesen Beispielen auf eine sehr kleine Crew oder gar auf einen einzigen gestrandeten Astronauten zu konzentrieren, wird aus der übrig gebliebenen Besatzung der Ark One eine unfreiwillige Sozialstudie.