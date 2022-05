Davon handelt der Film

Nachdem der Mörder seiner Familie nicht hinter Gitter gebracht wird, nimmt Clyde Shelton (Gerard Butler) das Gesetz der Rache selbst in die Hand. Aber nicht nur der Täter, sondern auch das gesamte Justizsystem in Philadelphia geraten in sein Fadenkreuz. In einer weiteren Rolle ist Jamie Foxx (54) als stellvertretender Bezirksstaatsanwalt Nick Rice zu sehen. Regie führte F. Gary Gray (52).