"Girl on the Train": Trailer zum Bollywood-Remake

2016 macht Emily Blunt in einem etwas lahmen Thriller-Drama als depressive und alkoholabhängige Frau beunruhigende Beobachtungen durchs Zugfenster und kam somit einem Verbrechen auf die Spur. Nun hat Bollywood Gefallen an dem Stoff gefunden und die Story via Netflix in einem eigenen Film neu erzählt.

Der Trailer dazu sieht schon mal sehr vielversprechend aus und wirkt fast anziehender als der zum Original-Film.