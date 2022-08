Weil Heidi Klum in ihrer Never-Ending-Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel" dieses Jahr das Marketing-, ähm, Toleranz-Wunderwort "Diversity" ganz groß auf alle metaphorischen Flaggen schrieb, durfte auch Lieselotte Rezniceks dabei sein und für jede Menge Unterhaltung, Furore und Aging-Empowerment sorgen. Lieselotte ist zwar schon 67 Jahre alt (und sieht aus wie 50), war aber gerade deshalb eine der Lieblinge von sowohl dem Publikum als auch von Klum selbst. Am Ende schaffte es Lieselotte immerhin auf den sechsten Platz.