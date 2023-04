Männliche Models bei "GNTM"? Das sagen Heidi Klum und ProSieben

Es ist unter den Zuschauenden und den Machern ein heiß diskutiertes Thema: Soll "Germany's next Topmodel" sich auch für männliche Kandidaten öffnen? Seit Jahren taucht diese Frage immer wieder auf. Gastgeberin Heidi Klum (49) hat nun kürzlich in einer Instagram-Fragerunde betont, dass sie nichts dagegen habe - und deutete an, dass dies bislang am Sender gescheitert sei. ProSieben-Sprecher Christoph Körfer sagt auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news: "Bei ProSieben lehnt niemand männliche Models ab."