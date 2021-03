"Godzilla vs. Kong" Fan-Trailer: Riesenechse vs. OwlKitty

Katze mit Star-Qualitäten

Katzen-Star Lizzy, wie OwlKitty eigentlich heißt, ist eine zweijährige Katzen-Dame aus Portland, Oregon, lebt bei dem Filmemacher und Animations-Künstler Tibo Charroppin und verfügt selbstverständlich über eine eigene Homepage.

Ihre Liebe zum Kino ist unübersehbar, denn auch in weiteren Werken hatte sie Gastauftritte. Drunter finden sich solche berühmten Titel wie "Star Wars", "Harry Potter", "Jurassic Park", "How to Train your Dragon", "The Shining", "Titanic" oder "50 Shades of Grey". Da müsste sich die Oscar-Akademie doch dringend Gedanken über die Einführung eines speziellen Katzen-Oscars machen.

"Godzilla vs. Kong" soll am 21. Mai in unseren Kinos starten, doch OwlKitty wird wohl leider nicht auf der Leinwand zu sehen sein.