ZDF und Netflix landen die größten Serienerfolge

Das Zweite Deutsche Fernsehen dominiert unterdessen zusammen mit Netflix die Serien-Liste bei den Google Trends. Der ZDF-Erfolg "Gestern waren wir noch Kinder" mit Julia Beautx (24) sorgte nicht nur für Traumzahlen in der ZDF-Mediathek, sondern führt auch die Auflistung auf der Eins an. Auf Platz zwei liegt der Netflix-Megahit "Wednesday" , der Jenna Ortega (21) 2022 als feste Größe in Hollywood etablierte.

Rang drei geht an "One Piece", eine langjährige Manga- und Anime-Reihe, die von Netflix im Sommer eine Live-Action-Serie bekommen hat. Auf der Vier folgt erneut das ZDF mit "Der Schwarm", auf Platz fünf rangiert die Netflix-Produktion "Ginny & Georgia". "The Last of Us", die HBO-Serie zum gleichnamigen Videospiel-Hit von 2013, sichert sich Rang sechs. Die restlichen Plätze gehen mit "The Witcher" (Sieben), "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" (Acht), "Outer Banks" (Neun) und "Liebes Kind" (Zehn) erneut an Netflix.