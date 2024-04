Ein echter Actionheld geht einfach nie in Pension – das machen uns zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone mit immer neuen Filmen und Serien deutlich. Auch Jean-Claude Van Damme passt perfekt in diese Reihe der unermüdlich Starken, obwohl er mit 63 ohnehin noch nicht im offiziellen Rentenalter ist.

Aber körperfordernde Kampfsportszenen zu drehen, könnte mit über 60 dennoch an die Substanz gehen. Ihr dürft beim folgenden Trailer zu seinem neuesten Werk "Darkness of Man" einmal überlegen, in welchen Momenten wohl ein Stuntdouble zum Einsatz gekommen ist: