Worum geht's?

Nach einem Auslandsjahr in London hat Lana endlich ihre Tochter Emma wieder. Beim sehnsuchtsvollen ersten Zusammentreffen verkündet Emma, dass sie bereits in einem Monat in Thailand heiraten wird. Das freudvolle Wiedersehen wechselt deshalb schnell in eine panische Vorbereitungsphase, in der alles schief geht, was nur so schiefgehen kann. Dem nicht genug, stellt sich plötzlich heraus, dass der Vater von Emmas Verlobten Lanas ehemaliger Ex-Freund ist. Wie die Hochzeit wohl ablaufen wird?