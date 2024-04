Wie endet "Godzilla x Kong: The New Empire"?

Kong versucht, Godzilla in der Wüste davon zu überreden Seite an Seite gegen den Skar King zu kämpfen, doch der Titan ist nicht unbedingt für seine Kooperationsfähigkeit bekannt. Die beiden liefern sich einen Schlagabtausch, der an die Kämpfe aus “Godzilla vs. Kong” erinnert und dazu führt, dass eine Zusammenarbeit unmöglich scheint.