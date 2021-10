"Es", "The Conjuring", "Nightmare on Elmstreet", "Halloween Kills" und Co.: Es gibt zahlreiche Horrorfilme, die uns das Blut in den Adern gefrieren lassen, uns fesseln und uns mit Psychoterror auf die Folter spannen.

Was man dabei als besonders gruselig empfindet, ist zwar Geschmackssache, eine Studie des Portals "Broadbandchoices" hat sich trotzdem auf die Suche nach dem besten Horror-Schocker begeben – und im Zuge des "Science of Scare"-Projekts ein vielversprechendes Ranking veröffentlicht.