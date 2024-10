Die Scheusale Freddy Krueger, Michael Myers und Jason Voorhees mögen absolute Ikonen des Horrorgenres sein. Doch treiben sie eben schon seit 40, mitunter gar seit fast 50 Jahren ihr Unwesen. Beinahe ebenso häufig dürften manche Grusel-Aficionados deren Gräueltaten aus der "Nightmare on Elm Street"-, "Halloween"- und "Freitag der 13."-Reihe schon gesehen haben. Wer sich daher auf das kommende Halloween-Fest am 31. Oktober mal nicht mit den Klassikern einstimmen will, sondern nach frischem Kunstblut dürstet, dem steht allein aus den vergangenen fünf Jahren eine schaurige-schöne Auswahl an Horrorfilmen zur Verfügung. Hier der Beweis.

Noch ein zweiter Regisseur, der kurz zuvor mit seinem Erstlingswerk zu begeistern wusste, legte 2019 nach. Mit "Wir" erzeugte "Get Out"-Macher Jordan Peele (45) einen cleveren wie ungewöhnlichen "Home Invasion"-Horrorfilm. Jeder der Hauptdarsteller, von Lupita Nyong'o (41) bis Yahya Abdul-Mateen II (38), hat darin eine Doppelrolle inne. Schließlich wird darin eine vierköpfige Familie, so scheint es, von blutrünstigen Versionen ihrer selbst belagert. Wie schon bei "Get Out" vermochte es Peele auch in "Wir", Horror mit Sozialkritik zu vermengen.

Wem machen die stockfinsteren Tiefen des Meeres und alles, was darin lauern kann, keine Angst? Mit "Underwater - Es ist erwacht" erschien 2020 ein sehenswertes Update zu der altbekannten "Alien"-Formel. Statt ins All geht es darin für Kristen Stewart (34), Vincent Cassel (57) und Co. in eine mindestens ebenso klaustrophobische Tiefseestation, die nach einem Erdbeben droht, zur Todesfalle zu werden. Mit Schrecken und voranschreitender Laufzeit immer wenigeren Mitstreitern müssen die Überlebenden feststellen, was das Erdbeben ausgelöst hat...

Ebenfalls 2021 veröffentlichte Netflix im Verlauf von nur zwei Wochen seine "Fear Street"-Trilogie , basierend auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe. Was wie ein typischer Slasher beginnt, entwickelt sich zu einer sehenswerten Horror-Zeitreise, die sich in den Jahren 1994, 1978 und 1666 zuträgt und von einer übergreifenden Rahmenhandlung zusammengehalten wird. "Fear Street" handelt von der Kleinstadt Shadyside, in der sich immer wieder grausame Mordserien zutragen. Eine Gruppe von Jugendlichen, denen plötzlich untote Killer an den Fersen kleben, kommt nach und nach einem grauenvollen Geheimnis auf die Spur, das sich bis ins 17. Jahrhundert erstreckt.

Im Jahr 2022 kam mit "Smile" ein Film in die Kinos, der einen erstaunlichen Hype erfuhr. Über Reaktionsvideos in den sozialen Netzwerken entwickelte sich ein regelrechter Kult um den Streifen, in dem Menschen plötzlich manisch zu Grinsen beginnen, kurz bevor sie sich selbst auf grausame Weise umbringen. Ähnlich wie einige Jahre bei "It Follows" wird die Besessenheit wie eine ansteckende Krankheit dargestellt und schafft so mit geringen Mitteln maximalen Gruselfaktor.

2023: Raffiniert bis bitterböse

Eine positive Horror-Überraschung stellte im vergangenen Jahr der australische Film "Talk To Me" dar. Mit einer mysteriösen Statue, die wie eine Hand geformt ist, können Jugendliche mit Verstorbenen kommunizieren. Für die Kids wird die Mutprobe schnell zur Sucht - bis das Tor zur Totenwelt zu weit aufgestoßen wird und das reale Konsequenzen mit sich bringt. In "Talk To Me" besticht nicht nur der talentierte, weitestgehend unbekannte Cast. Der Film von Danny und Michael Philippou greift reale Themen wie Sucht und Trauerbewältigung symbolisch wirksam auf und verwandelt sie in übernatürliche Schrecken. Selbst gelungene Horrorfilme haben oft Probleme damit, die Geschichte zu einem würdigen Abschluss zu bringen - nicht so "Talk To Me".

Auch "Evil Dead Rise" gelang 2023 ein kleines Kunststück: Er vermählte auf ebenso tragische wie ungemein blutige Weise den wohlbekannten "Evil Dead"-Splatter mit einem erstaunlich tiefschürfenden Familiendrama. Statt einer Gruppe Halbstarker in einer Waldhütte terrorisiert das Böse darin eine Familie im heruntergekommenen Betonklotz mitten in der Großstadt. Der Film macht dadurch wenig und zugleich vieles neu. Alles, was in einem "Evil Dead"-Streifen vorkommen muss, ist trotzdem dabei. Soll heißen: übertriebener Gore an der Grenze zur Farce, fieser Body-Horror, wenn der Dämon erst einmal Besitz von jemandem ergriffen hat - und die obligatorische Kettensäge. Hier ist niemand - wirklich niemand - sicher.