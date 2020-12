Hailee Steinfeld wird in Marvel-Serie "Hawkeye" zur Superheldin

Wer ist Kate Bishop?

KennerInnen der Marvel-Comics hatten schon auf den ersten Auftritt von Kate Bishop im Marvel Cinematic Universe (MCU) gehofft, seit bekannt wurde, dass Marvel an der Serie "Hawkeye" arbeitet. Der Marvel-Charakter wurde erst im Jahr 2005 von Allan Heinberg (Autor) und Jim Cheung (Zeichner) in "Young Avengers" geschaffen. Die jugendliche Bogenschützin ist in den Comics ein Fan des damals totgeglaubten Marvel-Superhelden, die als Hawkeye in seine Fußstapfen schlüpft und seine Rolle bei den "Young Avengers" übernimmt – einer Teenager-Version des bekannten Superhelden-Teams von Marvel. Später stellte sich das Ableben von Hawkeye – wie so oft in Superhelden-Comics – als verfrühte Todesnachricht heraus. Clint Barton, aka Hawkeye, wurde zum Mentor der jungen Heldin, die daraufhin den Namen ihres Avenger-Idols wieder ablegte – aber bei Fans weiterhin als weibliche Hawkeye bekannt ist.

"Hawkeye" ist eine von mehreren geplanten Marvel-Serien, die bei Disney+ zu sehen sein werden. Mit einem Serienstart bei Disney+ wird erst im Jahr 2022 gerechnet.