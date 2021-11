Das sind die heißesten Serien aller Zeiten

Platz 2: "Bridgerton"

Der zweite Platz geht an "Bridgerton", was wohl keine Überraschung sein dürfte. Im Dezember 2020 erschienen, begeisterte die Liebesgeschichte von Daphne Bridgerton (Poiebe Dynevor) und dem Duke von Hastings (Regé-Jean Page) so viele Netflix-ZuseherInnen wie noch nie zuvor. Inzwischen wurde der Rekord zwar von "Squid Game" gebrochen, die bisher beliebteste Romanze auf Netflix bleibt "Bridgerton" trotzdem – und das unserer Meinung nach völlig zu Recht.

Platz 1: "Sex Education"

Die Serie über Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) und Co. zeigt auf ehrliche Art und Weise, wie die ersten Sex-Erfahrungen ablaufen können, zeigt Diversität und repräsentiert viele verschiedene Arten der Liebe. Kein Wunder, dass hier die meisten Sexszenen vorkommen.