"Herr der Ringe" und "Hobbit" auf Sky als Oster-Schwerpunkt

20 Stunden auf Mittelerde

Für den großen Mittelerde-Marathon mit Frodo, Bilbo und Co. muss man nur ein bisschen Zeit mitbringen. Denn allein die drei "Der Herr der Ringe"-Filme entführen in der Special Extended Version zusammen weit über 11 Stunden lang in Tolkiens zauberhaftes Reich. Wer diese Trilogie auch noch mit der "Der Hobbit"-Saga verbinden will, braucht neben seiner Fantasy-Leidenschaft noch mehr Ausdauer, denn die chronologisch früher angesiedelte Geschichte von "Der Hobbit" dauert in der Extended Version mit ihren drei Teilen zusätzlich rund 9 Stunden.

Vom 25. März bis Ostermontag, den 5. April, zeigt der Sender Sky Cinema Mittelerde rund um die Uhr die sechs Blockbuster der "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Reihe in den extralangen Extended Versions. Die Filme sind über Sky Q und den Streamingdienst Sky X auch jederzeit abrufbar.