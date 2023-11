Diese Einigungen wurden ausgehandelt

Einige Details zu dem erreichten Deal seien demnach bereits an die Öffentlichkeit gedrungen. So umfasse er eine Gesamtsumme von über einer Milliarde US-Dollar, eine Beteiligung an Streaming-Einnahmen sowie Regulierungen bezüglich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz.

Auch bei Kranken- und Rentenversicherung konnten laut "Hollywood Reporter" bessere Konditionen für die Schauspielerinnen und Schauspieler und sonstige Mitglieder der Gewerkschaft erzielt werden.