Die Gewerkschaft betonte erneut, dass man den besten Abschluss erzielen und den mehr als viermonatigen Streik zu einem verantwortungsvollen Ende bringen wolle. "Wir sind an einem kritischen Punkt für unsere Industrie", hieß es in einem Statement auf X (ehemals Twitter). "Wir brauchen einen fairen Vertrag der sicherstellt, dass diese Karriere jetzt und in Zukunft lebensfähig ist."

Das Angebot der Studios wurde am Samstag durch den Branchenverband AMPTP, der Walt Disney, Netflix und weitere Unternehmen vertritt, übermittelt. Netflix-Manager Ted Sarandos erklärte gegenüber Reuters, dass Verhandlungen stattfinden. "Wir sitzen an einem Tisch, und zwar jeden Tag und versuchen diesen Streik beizulegen, um wieder an die Arbeit gehen zu können."