Welche Änderung wurde in "House of the Dragon" vorgenommen?

Während der Start des HBO-Dramas sich noch an die Timeline gehalten hat, macht sie in Episode Zwei einen Sprung in die Zukunft. Da beschließt König Viserys Alicent Hightower zu heiraten, so wie in den Büchern – jedoch nicht 106 AC wie in der Vorlage, sondern 112 AC, wie "Screenrant" berichtet. Das bedeutet, dass die Handlung sechs Jahre nach hinten verschoben wird.

Negative Auswirkungen

Das klingt erst mal nicht so tragisch, doch irgendwann wird es zu einer "Kollision" der Handlungen kommen – immerhin gibt es nur eine bestimmte Zeitspanne, in denen die Ereignisse von "House of the Dragon" stattfinden können, bevor die von "Game of Thrones" anfangen.

Zum Beispiel bringt Alicent den Sohn von ihr und Viserys, Aegon, sechs Jahre später als in den Büchern auf die Welt. Dadurch ist er beim Ausbruch des legendären "Dance of the Dragons" nicht 22, sondern 16, denn das Startdatum von "Dance of the Dragon" wird voraussichtlich nicht geändert. Das bedeutet, dass er noch viel jünger ist, wenn er um den Eisernen Thron kämpft. Welche genauen Folgen das haben wird, bleibt abzuwarten.