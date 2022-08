"House of the Dragon": Keine explizite Darstellung sexueller Gewalt

"House of the Dragon" wird keine explizite sexuelle Gewalt zeigen. Das gaben die Macher des mit Spannung erwarteten "Game of Thrones"-Prequels nun bekannt.

HBOs Erfolgsserie "Game of Thrones" (2011-2019) wurde oft wegen ihrer Brutalität, pornoähnlicher Sequenzen sowie der expliziten Darstellung von Vergewaltigungen kritisiert. Daher sind Fans und Kritiker gespannt, wie das Prequel "House of the Dragon" mit ähnlichen Themen umgehen wird. Laut Sara Hess, Drehbuchautorin und ausführende Produzentin, geht ihre Serie einen anderen Weg.