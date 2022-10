Wie lange geht "House of the Dragon" noch?

Auch zu Äußerungen von Autor George R. R. Martin (74), der mit "Feuer und Blut" die Vorlage zur Serie lieferte, bezieht Condal Stellung. Martin hatte vermeintliche Interna ausgeplaudert, die Serie sei auf vier Staffeln ausgelegt. "Es ist eine Geschichte über eine Targaryen-Dynastie, die nach den Geschehnissen von Staffel eins noch 150 Jahre vorherrschte. Die Frage ist daher weniger, wo die Geschichte endet, als vielmehr, wann der Vorhang fällt."

Theoretisch seien also wohl noch weit mehr als "nur" vier Staffeln möglich, will man Condals Aussagen in diese Richtung interpretieren. Wer die Vorlage kennt, der weiß, dass "House of the Dragon" bislang nur an der Oberfläche des Romans kratzte - obwohl schon darin zwei große Zeitsprünge (zehn und sechs Jahre) vorkamen. "Die ehrliche Antwort lautet also: 'Ich weiß es nicht'", so der Showrunner.