George R. R. Martin hätte gern 40 "House of the Dragon"-Folgen

"Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin (74) möchte die Geschichte von "House of the Dragon" in 40 Folgen erzählen. "Es wird vier volle Staffeln mit jeweils zehn Episoden brauchen, um dem Tanz der Drachen von Anfang bis Ende gerecht zu werden", schrieb er in einem Blog auf seiner Homepage.

Der Schriftsteller ging auch darauf ein, warum man sich für zehn Episoden pro Staffel entschieden habe: "Wenn 'House of the Dragon' 13 Episoden pro Staffel hätte, hätten wir vielleicht all die Dinge zeigen können, die wir durch Zeitsprünge überbrücken mussten ... obwohl das das Risiko mit sich gebracht hätte, dass sich einige Zuschauer darüber beschwert hätten, dass die Serie zu 'langsam' sei, dass 'nichts passiert'", so Martin. "So wie es ist, bin ich begeistert, dass wir immer noch zehn Stunden pro Staffel haben, um unsere Geschichte zu erzählen."