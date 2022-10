Aegon aus "House of the Dragon" und Joffrey aus "GoT": Unterschiede

Glynn-Carney: Aegon wäre heutzutage mit Dreadlocks durch Australien gereist

"So sehr Aegon auch ein Alptraum ist und wie er gegen jede Form von Regeln und Disziplin ankämpft, er ist ziemlich wehrlos", sagte der Schauspieler. "Er ist so abhängig vom Alkohol, dass er ein verwirrter, verworrener Mann ist, der sich selbst noch nicht kennt. Er ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die ihm helfen. Sein ganzes Leben lang hat er sich darauf verlassen, dass die Menschen um ihn herum dafür sorgen, dass er das Richtige tut. Aber er trifft schreckliche Entscheidungen, und jetzt werden diese Entscheidungen in großem Stil getroffen."

Aegon sei mit dem Gedanken aufgewachsen, "dass er keine Macht will", fügt der Schauspieler hinzu. "Und sein Vater wollte nicht, dass er sie hat. Also gibt es auch diesen Groll. Er ist ein sehr egoistischer Mensch, weil er fliehen will. Ich denke, wenn er ein moderner Mensch wäre, würde er seine Familie verlassen und durch Australien reisen und sich Dreadlocks wachsen lassen", spekulierte der Brite. Diese rebellische Haltung sei auch der Grund für die verhältnismäßig kurzen Haare: Üppige Targaryen-Locken kämen für Aegon nicht infrage: "Er will nicht durch seine Familie definiert werden. Er hasst seine Familie, weil sie - in seinem Kopf - ihn hasst."