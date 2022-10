"Ich. Bin. So. Glücklich.": Warum ist der Netflix-Thriller ab 18?

Triggerwarnung: In diesem Beitrag werden Gewalt, Missbrauch und Drohungen beschrieben.

Mila Kunis hat bereits in "Black Swan" bewiesen, wie hervorragend sie in einen Thriller hineinpasst. In der Romanverfilmung "Ich. Bin. So. Glücklich." kann die Schauspielerin das wieder unter Beweis stellen. Darin mimt sie Ani Fanelli, die ein vermeintlich perfektes Leben führt und scheinbar alles hat, was man sich vom Leben wünschen könnte: eine Redakteurs-Stelle bei einem namhaften Frauenmagazin, viel Geld und eine Verlobung mit dem charmanten, stinkreichen und begehrten Junggesellen Luke Harrison (Finn Wittrock). Als eine True-Crime-Doku über ein schreckliches Ereignis gedreht wird, das an ihrer High School passiert ist, droht das Leben, das sie sich so mühsam aufgebaut hat, zusammenzufallen.

Wenn man sich den Thriller auf Netflix ansehen möchte, muss man die eigene PIN eingeben. Der Film ist also ab 18. Doch warum ist dem so? Und wer und wie bestimmt die Altersfreigabe bei der Streaming-Plattform?