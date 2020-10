"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" wird zur Horror-Serie

"Scream" (1996) und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (1998) lösten in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre einen wahren Teenie-Slasher-Boom aus. Beiden Kultfilmen folgten im Kino mehrere Fortsetzungen. "I Know What You Did Last Summer", so der Originaltitel, wird nun von Amazon Prime Video zur Serie gemacht.

Showrunner und Autorin wird Sara Goodman sein, die für Serien wie "Preacher" und "Gossip Girl" bekannt ist. Produziert wird die Serie für Amazon Prime Video von Sony Picture Television. Der Kinofilm erschien 1998 bei der Sony-Tochter Columbia Pictures. Ein Starttermin für die Serie ist bisher nicht bekannt.