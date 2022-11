Es gibt wohl kein Tonstudio der Welt, das bekannter ist als die Londoner Abbey Road Studios. Vor allem die Beatles prägten den Kultstatus mit ihrem 1969 erschienenen "Abbey Road"-Album und dem ikonischen Coverfoto, auf dem sie den Zebrastreifen vor dem Studio überqueren. Legendäre Songs wie "Come Together", "Here Comes the Sun" und "Something" entstanden in dem bis heute in Betrieb stehenden Studio.

Nun wird mit “If These Walls Could Sing” eine Doku auf Disney+ veröffentlicht, die einen Einblick in die heiligen Hallen und die turbulente Geschichte des Studios gibt. Der erste Trailer wirkt vielversprechend: