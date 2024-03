Slow Cinema

Auch wenn es im Trailer nicht so wirkt, stellt "In a Violent Nature" das Slasher-Genre völlig auf den Kopf. Anstatt mit schnellen Schnitten arbeitet dieser Film mit langen Einstellungen und lässt den Horror in der Langsamkeit entstehen. In einem Interview mit "Globe and Mail" sagt Regisseur Chris Nash, dass vor allem Gus Van Sants "Gerry" und "Elephant" eine große Inspiration für ihn waren.