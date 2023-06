4 "Indiana Jones"-Filme, die nie umgesetzt wurden

Indiana Jones gegen Aliens

Nach den ersten drei Filmen wurde es lange Stil um Indiana Jones. Am Ende von “Indiana Jones und der letzte Kreuzzug” reitete der Held schließlich in den Sonnenuntergang, was für viele Fans das Ende der Filmreihe symbolisierte. Doch George Lucas arbeitete laut "Guardian" bereits seit Anfang der 90er Jahre an Ideen für einen vierten Teil. Er entwickelte eine Geschichte, in der Indy auf Aliens stoßen würde und es wurde sogar ein Drehbuch mit dem Titel “Indiana Jones and the Saucermen from Mars” fertiggestellt. Da sich Spielberg, Lucas und Ford jedoch nicht einigen konnten und mit anderen Projekten beschäftigt waren, wurde das Projekt wieder in die Schublade gepackt.

In den Nuller-Jahren entwarfen M. Night Shymalan und Frank Darabont Drehbücher. Wobei Darabonts Entwurf “Indiana Jones und die Stadt der Götter”einige Ähnlichkeiten zum finalen Film “Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels” hatte.