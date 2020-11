Jonah Hill dreht für Netflix eine Psycho-Doku, die auf Selbst-Therapie setzt

Phil Stutz studierte am City College in New York Medizin und promovierte an der New York University. Er arbeitete als Gefängnispsychiater auf Rikers Island, bevor er seine eigene psychotherapeutische Praxis eröffnete. Er lebt und arbeitet in Los Angeles. Große Bekanntheit erlange er durch den – gemeinsam mit seinem Kollegen Barry Michels verfassten – Bestseller "The Tools: Wie Sie wirklich Selbstvertrauen, Lebensfreude, Gelassenheit und innere Stärke gewinnen".