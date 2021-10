"Just Beyond"-Trailer: Disney+-Serie nach Horror-Graphic-Novels

Umfangreiche Cast-Liste

An der ersten "Just Beyond"-Staffel wirken unter anderem folgende DarstellerInnen mit: McKenna Grace ("The Haunting of Hill House"), Lexi Underwood ("Little Fires Everywhere"), Nasim Pedrad ("New Girl"), Cedric Joe ("Space Jam: A New Legacy"), Jack Gore ("Rim of the World"), Gabriel Bateman ("Child's Play"), Riki Lindhome ("Another Period") und Malcolm Barrett ("Timeless").

Ebenfalls vertreten ist mit Henry Thomas ein alter Bekannter, den wir aber in seiner augenblicklichen Gestalt zweifellos nicht wiedererkennen würden – immerhin liegt sein Auftritt als kleiner Junge in Spielbergs Film-Hit "E.T. – Der Außerirdische" fast 40 Jahre zurück.