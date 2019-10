Keine neue "Star Wars"-Trilogie der "Game of Thrones"-Schöpfer

Genug andere "Star Wars"-Projekte

Doch "Star Wars"-Fans werden von Disney in Zukunft ohnedies gut versorgt: Am 12. November startet bei Disney+ die Serie "The Mandalorian" und am 19. Dezember kommt der letzte Teil der aktuellen "Star Wars"-Trilogie von J. J. Abrams in die heimischen Kinos. Für die Zeit danach arbeitet auch Rian Johnson, Regisseur von "Star Wars: Die letzten Jedi", an einer eigenen Trilogie. Nicht zuletzt tüftelt auch Marvel-Mastermind Kevin Feige an einem "Star Wars"-Film.