"Kevin Can F**k Himself" besticht vor allem durch den guten Mix aus Drama-Serie und Sitcom – während Murphys Szenen mit Peterson wie eine klassische TV-Serie gefilmt wurden, inklusive der typisch eingespielten Lacher aus dem Off, wird ihre eigene Welt viel düsterer dargestellt. Die Emanzipation der Hauptfigur von einer unglücklichen Hausfrau zur selbstsicheren Powerfrau wird bestimmt auch in der Fortsetzung vertieft werden können.

Natürlich muss auch der Cliffhanger vom Finale der ersten Staffel noch aufgeklärt werden: Nachdem Allison von Kevins Freund Neil (Alex Bonifer) angegriffen und von ihrer Freundin Patty (Mary Hollis Inboden) gerettet wird, ist unklar, wie die beiden Frauen mit dem schwerverletzten Neil umgehen werden. Außerdem ist ein verärgerter Auftragskiller auf freiem Fuß, der sich wahrscheinlich an Kevin rächen wollen wird.

Die erste Staffel von "Kevin Can F**k Himself" mit acht Folgen ist im Streaming Angebot von Amazon Prime Video enthalten. Hier geht's direkt zur Serie.

