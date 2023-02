24. März:

"Der vermessene Mensch": Historiendrama übe reinen jungen Berliner Ethnologen, der Anfang des 20. Jahrhunderts Zeuge des Völkermords in Südwestafrika wird.

"Lars Eidinger: Sein oder nicht Sein": Porträt über das veritable Schauspiel-Monster, das jederzeit aufs Ganze geht.

"Sick of Myself": Ein Paar lebt in einer Beziehung, in der eine/r immer versucht, den/die andere/n zu übertrumpfen.