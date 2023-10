Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (26) durfte sich über einen Gastauftritt in der diesjährigen "Treehouse of Horror"-Folge von "Die Simpsons" freuen. "Variety" hat einen ersten Clip zu der Special-Episode der 35. Staffel veröffentlicht. In "Treehouse of Horror XXXIV" wird Bart in ein NFT verwandelt - und Marge reist durch die Blockchain, um ihren Sohn zu retten.

Kylie Jenner, die sich selbst spricht, ist dabei unter anderem neben Moderator Jimmy Fallon (49) und Football-Spieler Rob Gronkowski (37) als "Illuminaten des Krypto-Universums" zu sehen, die Marge helfen, Bart zu finden. In dem kurzen Clip trägt Jenner ein schwarzes Gewand, roten Lippenstift und ihre Haare sind zu einem Dutt zurückgesteckt. Bevor sie Marge auf ihre Reise schickt, macht sie noch ein Selfie mit Kussmund mit ihr.