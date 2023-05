Sieg bei "Profi-Challenge" wird aufgewertet

Neu ist auch eine Aufwertung des Sieges in der "Profi-Challenge". Bisher durfte ein Teil des Gewinnerpaares sich in der nächsten Staffel einen Promi aussuchen.

Dieses Jahr bekommen beide Sieger einen Jury-Punkt, den sie in den nächsten Folgen bis zur vierten Show einlösen können. Zudem kommt dem Siegerpaar die Ehre zu, den Eröffnungstanz der Kennenlernshow 2024 zu choreografieren.

18 Profis treten am 26. Mai 2023 in neun Paaren auf. Dabei sind unter anderem Ekaterina Leonova (36), Massimo Sinató (42) und Christina Luft (33). Eine neue Gewinnerin wird es auf jeden Fall geben. Renata Lusin (35), die in den beiden Vorjahren mit wechselnden Partnern den Sieg davontrug, ist nicht dabei.