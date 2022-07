"Lindenberg! Mach dein Ding": Biopic über den Kult-Musiker im TV

Darum geht's in "Lindenberg! Mach dein Ding"

"Lindenberg! Mach dein Ding" erzählt die Geschichte eines einst hochbegabten Jazz-Schlagzeugers aus dem westfälischen Provinzstädtchen Gronau, der nach unzähligen privaten wie beruflichen Krisen und Katastrophen bei einem alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973 am Mikrofon seinen Durchbruch feiert. Der Beginn seiner Karriere als Deutschlands bekanntester Rockstar mit Hits wie "Mädchen aus Ost-Berlin", "Hoch im Norden" oder "Andrea Doria".

Sehenswert macht den Film neben viel Liebe, Sex, Drugs und Rock'n'Roll in Zeiten bewegter deutsch-deutscher Zeitgeschichte auch der Cast. Shootingstar Jan Bülow (26, "Dogs of Berlin") in der Titelrolle trifft auf Detlev Buck (59) als Talentscout einer Plattenfirma und Max von der Groeben (30) als Lindenberg-Kumpel Steffi. Charly Hübner (49) verkörpert Lindenbergs dauerbetrunkenen und totunglücklichen Vater und Julia Jentsch (44) die liebevolle Mutter und erste musikalische Förderin. Zudem inspiriert Martin Brambach (54) den jungen Udo Lindenberg zum Kellnern.

Die Liebesangelegenheiten des Musikers sind eine der großen treibenden Kräfte im Film. Verkörpert werden diese beispielsweise durch Saskia Rosendahl (29), die eine von Lindenbergs ganz großen Lieben spielt, das "Mädchen aus Ost-Berlin". Ella Rumpf (27) spielt seinen sportlichen Kindheitsschwarm Susanne, der es nicht aus der Provinz herausschafft. Ein echter Hingucker ist auch Schauspielerin Ruby O. Fee (26) als rabiate "Paula von St. Pauli, die sich immer auszieht"...