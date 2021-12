Hunde-Adoption

Bereits in der ersten Episode wurde der arme Hund von der jungen Bogenschützin Kate Bishop adoptiert, indem sie ihn vor einem heranbrausenden Auto und der bedrohlichen Tracksuit Gang rettete. Dass Kate bloß Pizza in ihrem Kühlschrank hatte, erwies sich für den Hund als wahrer Glücksfall und so erhielt er von ihr den passenden Doppel-Namen Lucky the Pizza Dog.