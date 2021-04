8 Hollywood-Film-Fakten, die absurd klingen, aber wahr sind

In einer der bizarrsten Szenen des Films befriedigt Chloe Sevigny den Hauptdarsteller und Regisseur Vincent Gallo oral, was zu einer Welle an Entrüstung führte, doch die oscarnominierte Darstellerin steht hinter ihrer Entscheidung. In einem "Variety"-Interview aus dem Jahr 2016 sagte sie: "Ich würde es heute wahrscheinlich wieder tun. Ich glaube an Vincent als einen Künstler und stehe zum Film."

Bei seiner Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes wurde "The Brown Bunny" ausgebuht. Bis heute gilt der Film als einer der schlechtesten Filme, die je auf dem renommierten Film-Festival zu sehen waren.

