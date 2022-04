"Marcel the Shell"-Trailer: Schräge und herzerwärmende Animation

Kann eine sprechende Muschel einen ganzen Film tragen? Normalerweise bekommt man höchstens Meeresrauschen zu hören, sobald man sich eine Muschel gegen das Ohr drückt, doch Marcel ist da ganz anders.

Das fängt bei seinem Erscheinungsbild an, denn in der Muschelöffnung befindet sich ein Auge, außerdem hat er Füße, die in Schuhen stecken, und seine piepsige Stimme kann sich ebenfalls hören lassen, da der Kleine praktisch pausenlos vor sich hinplappert.

Erstmals ist das ungewöhnliche Meerwesen 2010 in einem Kurzfilm in Erscheinung getreten, doch nun schickt die Produktionsfirma A24 Marcel unter dem Titel "Marcel the Shell With Shoes On" auf ein Abenteuer in Spielfilmlänge, und bereits der erste Trailer macht klar, dass wir uns in dieses Mini-Wesen verlieben werden: