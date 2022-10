Mehr als 70 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Kultur in Bezug auf Missbrauch, Belästigung und Fehlverhalten in Hollywood "etwas verbessert" hat. Bemerkenswert ist jedoch, dass 69 Prozent der Befragten angaben, in den letzten fünf Jahren nach den Berichten über Harvey Weinstein persönlich Missbrauch oder Fehlverhalten erlebt zu haben. 30,9 Prozent der Personen gaben an, dass jemandem, den sie kennen, sexuell übergriffe Situationen oder Missbrauch widerfahren ist.

55 Prozent der befragten PoC gaben an, in den letzten fünf Jahren persönlich Missbrauch oder Fehlverhalten erlebt zu haben.

Wie diese Umfrage zeigt, hat sich das Arbeitsumfeld in Hollywood leider immer noch nicht so verbessert, sodass es für jede/n einen Safe Space darstellt.