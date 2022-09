Das spricht gegen "Ms. Marvel" Staffel 2

Bisher wurde die Aussage von Richtman weder von Disney noch von Marvel offiziell bestätigt oder bestritten. Außerdem hat Sana Amanat, die Drehbuchautorin der Superhelden-Serie, angedeutet, dass die Produktion eher eine "Miniserie" sein sollte, wie "Screenrant" meldet. Demzufolge wäre sie mit Staffel 1 beendet.

Das bedeutet aber nicht, dass wir Kamala zum letzten Mal gesehen haben, denn was wir immerhin auf jeden Fall schon wissen: Ms. Marvel wird in dem kommenden Blockbuster "The Marvels" an der Seite von ihrem Vorbild Captain Marvel sowie Nick Fury zu sehen sein.

"Ms. Marvel" Staffel 1 ist auf Disney+ verfügbar.