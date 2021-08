"Murder Mystery 2" mit Sandler und Aniston kommt auf Netflix

Agatha-Christie-Revivial

Dass Krimis im Agatha-Christie-Stil derzeit wieder sehr gefragt sind, erlebt man ja auch am Erfolgs-Phänomen "Knives Out". Daniel Craig wird gleich in zwei weiteren Fällen die Ermittlungen aufnehmen und zwar ebenfalls im Auftrag von Netflix.

Alle, die aber lieber dem echten Hercule Poirot dabei zusehen, wie er seine kleinen grauen Zellen anstrengt, kommen bei "Tod auf dem Nil" auf ihre Kosten. Kenneth Branaghs Film soll im kommenden Februar starten.