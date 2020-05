Neue Stadtkino Filmverleih-Werke online verfügbar

Ab 8. Mai sind folgende Filme streambar: Maryam Zarees macht sich in "Born in Evin" – beim Deutschen Filmpreis gerade als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet – auf die Suche nach den gewaltvollen Umständen ihrer Geburt in einem der berüchtigtsten politischen Gefängnisse der Welt. Nikolaus Geyrhalter beobachtet in seiner eindrucksvollen Doku "Erde" Menschen in Minen, Steinbrüchen und Großbaustellen bei ihrem ständigen Kampf, sich den Planeten anzueignen. In "Der Stoff aus dem Träume sind" erzählen Michael Rieper und Lotte Schreiber von sechs Meilensteinen selbstorganisierten und selbstverwalteten Wohnbaus in Österreich. "Lillian" von Andreas Horvath ist ein bildgewaltiges Roadmovie quer durch das Amerika von heute. Peter Brunner erzählt in "To The Night" von der beklemmenden Reise ins zerrissene Innere eines exzessiven Künstlers, der an seinem Trauma zu verbrennen droht.



Alle Filme zu sehen auf stadtkinowien.vodclub.online und www.flimmit.com