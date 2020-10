Nicht nur Josh Hartnett: Diese Stars haben Hollywood den Rücken gekehrt

Jack Gleeson

2014 endete seine Rolle als King Joffrey in der Erfolgsserie "Game of Thrones“. Der damals 21-jährige Gleeson sagte, dass er seit dem Alter von 8 schauspielere und es ihm nicht mehr so viel Freude bereiten würde wie früher. Die Tatsache, dass seine Leidenschaft zum Beruf wurde, habe seine Einstellung dazu verändert und er wisse nicht, ob er sein Leben damit verbringen wollen würde. Sechs Jahre lang lehnte er alle Rollen ab, aber wird nun in der neuen BBC Serie "Out of Her Mind“ zu sehen sein.